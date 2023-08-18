"Окна тряслись": в Севастополе прогремели мощные взрывы, — соцсети

По словам местных жителей, взрывы было слышно на несколько десятков километров, в том числе и в пригородной зоне.

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В оккупированном городе Севастополь, что в Крыму, прозвучали взрывы. Об этом 18 августа сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Кроме того, в Telegram-канале "ЧП Севастополь" сообщали о том, что взрывы были слышны также и в пригороде. В частности, громкие звуки слышали в Балаклавском районе. А жители Севастополя сообщали, что от взрыва затряслись окна. Позже в этом канале стали утверждать, что это было плановое уничтожение боеприпаса.

Представители оккупационной администрации Крыма не комментировали произошедшие взрывы.

Напомним, 12 августа в Министерстве обороны России заявили, что оккупированный Крым якобы подвергся атаке 20 беспилотников. По их утверждению, все цели были перехвачены.

Ранее, 10 августа, в Минобороны России заявляли, что территорию Крымского полуострова атаковали беспилотники. В соцсетях тогда отмечали, что взрывы слышали в Сакском районе.