Оккупированный Крым атаковали 11 беспилотников: взрывы слышали в Саках и в районе Севастополя

В российском оборонном ведомстве отчитались, что беспилотники не достигли своей цели из-за отличной работы ПВО.

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В ночь на 10 августа Калужскую и Московскую области в РФ, а также территорию оккупированного Крыма атаковали беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.

"2 БпЛА, которые летели в направлении Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Вблизи города Севастополь средствами ПВО были поражены 2 БпЛА, еще 9 нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

В Минобороны страны-агрессора отметили, что беспилотники не достигли своей цели, а в результате атак жертв и разрушений нет.

Тем временем в соцсетях пишут, что взрывы слышали в Сакском районе оккупированного Крыма. Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о взрывах в Саках и Новофедоровке.

"В Саках все спокойно? Новофедоровка, спишь? Громкие взрывы слышны в Сакском районе. Предположительно, работает российская ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, что в районе Джанкоя в оккупированном Крыму 9 августа прогремели взрывы, после чего в небо подняли вертолеты. Позже в соцсетях сообщили, что три вертолета Вооруженных сил РФ пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря.

Ранее сообщалось, что 8 августа оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту. Силовики получили сообщение о том, что в акватории Черного моря заметили якобы морской дрон.