Взрывы в Крыму: в Джанкое работает авиация, а Крымский мост перекрыли, — соцсети (фото)

По данным местного Telegram-канала, в Джанкойском районе слышали взрывы, после чего оккупанты подняли в небо три вертолета — они летели в сторону Азовского моря.

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В районе Джанкоя, что в оккупированном Крыму, прозвучали взрывы. Об этом 9 августа сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, по данным канала, в Джанкойском районе слышали взрывы, после чего в небо подняли вертолеты. Позже канал сообщил со ссылкой на очевидцев, что три вертолета Вооруженных сил России пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря.

Вместе с тем сообщается, что движение по незаконно возведенному Крымскому мосту перекрыли, в результате чего там образовалась пробка.

Фото: Скриншот

Отметим, что на момент публикации материала представители оккупационной администрации Крыма не комментировали взрывы в Джанкойском районе.

Напомним, что днем ранее, 8 августа, оккупанты также перекрывали движение по Крымскому мосту. Силовики получили сообщение о том, что в акватории Черного моря заметили неопознанный объект, похожий на морской дрон.

Напомним также, в ночь на 5 августа в Черном море, неподалеку от Керченского пролива, морской дрон повредил российский танкер Sig. А днем ранее, 4 августа, СМИ сообщались о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в результате атаки двумя надводными дронами.