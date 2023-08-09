Вибухи в Криму: у Джанкої працює авіація, а Кримський міст перекрили, — соцмережі (фото)

За даними місцевого Telegram-каналу, у Джанкойському районі чули вибухи, після чого окупанти підняли в небо три гелікоптери — вони летіли в бік Азовського моря.

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У районі Джанкоя, що в окупованому Криму, пролунали вибухи. Про це 9 серпня повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Так, за даними каналу, у Джанкойському районі чули вибухи, після чого в небо підняли гелікоптери. Пізніше канал повідомив із посиланням на очевидців, що три вертольоти Збройних сил Росії пролетіли через Нижньогірський район у бік Азовського моря.

Водночас повідомляється, що рух незаконно зведеним Кримським мостом перекрили, внаслідок чого там утворився затор.

Фото: Скриншот

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу представники окупаційної адміністрації Криму не коментували вибухи в Джанкойському районі.

Нагадаємо, що днем раніше, 8 серпня, окупанти також перекривали рух Кримським мостом. Силовики отримали повідомлення про те, що в акваторії Чорного моря помітили непізнаний об'єкт, схожий на морський дрон.

Нагадаємо також, у ніч на 5 серпня в Чорному морі, неподалік від Керченської протоки, морський дрон пошкодив російський танкер Sig. А днем раніше, 4 серпня, ЗМІ повідомляли про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк" унаслідок атаки двома надводними дронами.