Ракетний удар по Криму: у Міноборони РФ повідомили про відбиття атаки ЗРК С-200

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що удар було завдано модернізованою під ударний варіант ракетою С-200. Потужний вибух чули жителі Сімферополя, Алушти та сіл Бахчисарайського району.

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У ніч на 19 серпня по території тимчасово окупованого Криму було завдано удару ракетою комплексу ППО С-200. Ракета нібито була своєчасно виявлена російськими засобами протиповітряної оборони і збита. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

У ракетному ударі російська сторона традиційно звинуватила "київський режим", проте українські військові цю інформацію поки не коментували.

"Вночі 19 серпня київським режимом було здійснено спробу терористичної атаки переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200 по території Криму. Жертв і руйнувань на землі немає", — йдеться в повідомленні.

У місцевих пабліках зазначають, що потужний вибух уночі чули в Сімферополі, Перевальному, Алушті та селах Бахчисарайського району.

За інформацією росЗМІ, подібна спроба обстрілу з модернізованого ЗРК С-200 була зроблена 12 серпня. Повідомлялося, що метою ракети був Кримський міст, проте російські системи ППО відбили атаку.

Також було зазначено, що українські військові нібито переробили радянські системи С-200 під ударний варіант, і таких комплексів у ЗСУ багато, тому дефіциту в цьому виді озброєння Київ не відчуває.

Нагадаємо, 12 серпня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. У мережі з'явилися відео, на якому чути звуки стрілянини і вибухів — повідомлялося про роботу засобів ППО.

Вибухи пролунали 18 серпня і в Севастополі. За інформацією місцевих Telegram-каналів, гучні звуки було чути в районі Балаклави, після чого було сказано про "планове знищення боєприпасів".