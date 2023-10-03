"Было 7 прилетов": на Белгородщине раздаются взрывы на заводе компонентов для электроники

"Монокристалл" — является одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, который используется, в частности, в электронике.

В Белгородской области России утром 3 октября снова неспокойно. Жители Шебекино слышат взрывы — неизвестные БпЛА атакуют местный завод по производству сапфиров "Монокристалл". Об этом сообщает российское издание Mash.

"Прямо сейчас ВСУ обстреливают завод "Монокристалл" в городе Шебекино Белгородской области. По нашим данным, с 7:18 утра было семь прилетов. По меньшей мере один снаряд не разорвался", — говорится в сообщении.

Известно, что завод "Монокристалл" — один из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, который используется для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности, используется в электронике, в частности, используется в Apple Watch. В марте прошлого года министерство промышленности и торговли страны-агрессора заявило, что ограничений поставок искусственных сапфиров не планируется.

Напомним, что в РФ на авиазавод, где производят ракеты Х-59 наведались несколько украинских дронов. Три из четырех попали в цель.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ заявили, что российская ПВО сбила 7 украинских баллистических ракет "Гром-2", которые Украина по ним не запускала.