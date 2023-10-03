Избавились от российских деталей: Сербия представила обновленную САУ Aleksandar

Aleksandar ранее базировалась на российском КамАЗе, а теперь имеет другое бронированное шасси. Среди особенностей машины наличие версии с дальнобойной пушкой.

Сербское предприятие Yugoimport SDPR представило обновленную САУ Aleksandar, которая стоит на вооружении армии Сербии. Об этом сообщает Army Recognition.

Обновленная 155-мм САУ Aleksandar дебютировала на оборонном форуме в Белграде Parthner-2023. Разработка является продолжением и улучшением САУ Nora B-52. Впервые Aleksandar была представлена в 2017 году и тогда она была построена на базе российского шасси КамАЗ 6560 с колесной формулой 8х8. Теперь шасси изменено на другого производителя, но какого именно не указано.

Кабина машины будет защищать экипаж от огня стрелкового оружия и от артиллерийских осколков. Экипаж Aleksandar состоит из трех человек: водитель, командир и наводчик. Пушка САУ изготавливается в двух вариантах: первая соответствует требованиям JBMOU (Совместный меморандум о взаимопонимании по вопросам баллистики) и будет иметь 23-литровый казенник. Вторая версия имеет 25-литровый казенник, что позволяет увеличить дальность стрельбы и огневую мощность. Дополнительный объем казенника позволяет вести стрельбу до 37 км стандартным снарядом и до 49 км активно-реактивными. В базовой версии показатель 31 км и 41 км соответственно.

Первая версия САУ Aleksandar на базе российского КамАЗа

Артиллерийская часть полностью автоматизирована и имеет боекомплект на 12 выстрелов в первой очереди и еще столько же во второй. Система заряжания установлена в задней части машины. Длина ствола составляет 52 калибра. Заявляется. Что пушка может стрелять любыми натовскими снарядами, в том числе дальнобойные и корректируемые снаряды.

Кроме этого САУ Aleksandar имеет режим огня MRSI, который позволяет поражать цели четырьмя снарядами одновременно по разным траекториям. Максимальная скорострельность машины достигает 6 выстрелов в минуту.

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