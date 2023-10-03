"Что-то знают": в Луганске появился памятник с "датой окончания войны" в Украине (видео)

Оккупационная "власть" установила в городе два памятника: один посвящен Второй мировой войне и второй — российско-украинской войне.

Во временно оккупированном Луганске "освободители" уже определились с датой окончания войны в Украине . По крайней мере об этом свидетельствуют даты на не так давно установленном в городе памятнике. Видео монумента выложили в телеграм-канале "Донбасс24".

Автор видео утверждает, что кадры сняты в захваченном россиянами Луганске. По его словам, оккупационная "власть" установила в городе два памятника. Один из них посвящен Второй мировой войне с указанными годами 1941-1945. Рядом с ним установлен другой монумент с фигурой пророссийского боевика "Л/ДНР" с автоматом и указанными на постаменте годами российско-украинской войны 2014-2023.

"Мы чего-то не знаем. Наша "власть" знает, что в этом году война будет закончена", — комментирует автор видео.

Напомним, что ночью 3 октября на временно оккупированной территории Донбасса грузовой поезд наехал на российский ЗРК "Стрела-10".

Ранее сообщалось, что большинство граждан РФ не хотят отказываться от оккупированных территорий Украины. За дипломатическое урегулирование конфликта выступают 50% опрошенных граждан, тогда как 41% респондентов поддерживают военные действия.