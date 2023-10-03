Греция отказывается от российских ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ": что это значит для Украины, — СМИ

Польские обозреватели отметили, что отказ обслуживать российские ЗРК и передача этих комплексов украинским силам существенно снизила бы возможности греческой армии на фоне экспансивной политики Турции.

Греция намерена отказаться от обслуживания российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", стоящих на вооружении греческой армии. А новых контрактов на поддержку этих систем вооружения не будет. Об этом сообщило греческое издание Pronews, ссылаясь на секретные документы.

В этой связи греческие обозреватели написали, что данное решение правительства означает "конец эры российских систем вооружения в греческих вооруженных силах". Если контракты будут расторгнуты, то фактически российские ЗРК будут сняты с вооружения, поскольку имеющихся запасных частей хватит лишь на несколько месяцев, а их наличие и так невелико.

Сообщается, что на вооружении греческой армии и ВВС состоят 21 ракетный комплекс "Тор-М1" и 38 систем "Оса-АКМ" — все они развернуты на островах Эгейского моря.

Комплекс "Оса-АКМ"

Могут ли комплексы попасть в Украину

Польские обозреватели из Defence 24 пишут, что разрыв контракта с Россией на техническое обслуживание и ремонт постсоветских ЗРК может означать начало их вывода из состава греческих вооруженных сил. Однако существует вероятность того, что Греция нашла другую организацию, способную выполнять подобные задачи, или же существует вероятность передаіи техники Украине.

Между тем еще в апреле министр обороны Греции Никос Панайотопулос отказался передавать их Киеву. Кроме того, такая передача существенно снизила бы возможности греческой армии, чего она не может допустить из-за все более экспансивной политики соседней Турции.

"В связи с этим встает вопрос о том, чем заменить упомянутые "Осы" и "Торы", поскольку сомнительно, что греческая армия пойдет на их вывод без потенциальной быстрой замены. Временным решением может стать размещение на греческой территории систем ПВО союзников, однако это может вызвать недовольство Турции", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России намерены восполнить нехватку в тактических зенитно-ракетных комплексах "Тор-М2". По информации из открытых источников, ВС РФ потеряли в Украине 29 ЗРК серии "Тор", включая малоизвестный арктический вариант "Тор-М2ДТ".