"Вместе выпивали": в спецпрокуратуре раскрыли детали убийства военных в Киеве

По версии следствия, пьяные посиделки в компании сослуживцев закончились дракой. Военный схватил автомат Калашникова и расстрелял двоих мужчин. Ему объявили о подозрении в убийстве.

Военнослужащему, который в Печерском районе Киева застрелил двоих сослуживцев, сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом во вторник, 3 октября, сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По версии следствия, инцидент имел место в ночь с 2 на 3 октября, а не в ночь на воскресенье, 1 октября, как это сообщалось ранее.

Инцидент произошел после окончания суточного дежурства в одной из воинских частей, размещенной в столице. Согласно проведенному следствием расследованию, солдат из данной воинской части устроил посиделки с алкоголем в компании двух своих сослуживцев. Внезапно вспыхнувший конфликт перерос в драку, — подозреваемый открыл стрельбу из штатного оружия и застрелил своих товарищей по службе.

После совершения преступления, он попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан правоохранительными органами. При задержании у него изъяли автомат Калашникова и патроны к нему.

Подозреваемому было оглашено подозрение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух или более лиц. за совершение данного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15-и лет.

Расстрел военных в Киеве — последние новости

О двойном убийстве военных стало известно утром 3 октября. СМИ сообщали, что военных застрелил из автомата двоих сослуживцев, в результате чего они скончались на месте.

Задеражание военного, который расстрелял двоих человек

Примерно через 2 часа после содеянного его задержали правоохранители. Проводится следствие.