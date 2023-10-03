Украинские оружейники прибыли на выставку вооружений в Словакию: о чем будут договариваться

Члены украинской ассоциации будут налаживать коммуникацию и искать новые контракты для производства боеприпасов и локализации производства.

С 3 октября в столице Словакии открывается международная выставка IDEB-2023. В ней принимают участие производители оружия из Украины. Об этом сообщает Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) в фейсбуке.

Выставочный центр находится в Incheba, что в Братиславе. В этой выставке примут участие 17 стран включая Германию, Норвегию, США, Италию, Великобританию, Норвегию, Израиль, Южную Корею, Чехию, Францию, Данию, Финляндию и другие страны. Украину будет представлять только NAUDI. Там представят украинские образцы вооружения и военной техники.

Фото: NAUDI

Также планируется, что украинская делегация проведет ряд встреч с европейскими производителями для налаживания коммуникации, подписания новых контрактов, создания договоренностей по совместному производству боеприпасов, а также поиска новых поставщиков сырья и компонентов. Отмечается, что церемония открытия будет в 11 утра по Киевскому времени, поэтому по состоянию на сейчас она уже работает.

На опубликованных фотографиях заметно макет 155-мм САУ "Богдана", беспилотник Mini Shark, а также броневик "Камрат-М".

Напомним, 2 октября СМИ писали, как повлияет смена власти в Словакии на поставки оружия в Украину.

После победы на выборах Роберт Фицо заявил, что Словакия готова помочь в восстановлении Украины, но не вооружением.