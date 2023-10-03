"Залегла на дно" на Киевщине: разоблачили женщину, которая сотрудничала с РФ в Херсонской области (фото)

Возглавляя "санэпидемстанцию" в оккупированном Бериславе коллаборантка заставляла своих подчиненных вступать в ряды вражеского псевдоучреждения. Им она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны захватчиков.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще одну чиновницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с РФ на период временной оккупации правобережной части Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, фигуранткой оказалась бывшая заведующая одного из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней".

"После захвата региона она одной из первых поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима на захваченной территории", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила коллаборационистку, которая работала на РФ в оккупированной Херсонской области

За это в июне 2022 года ее назначили главой "санэпидемстанции" в оккупированном в то время Бериславе.

На этой "должности" она заставляла своих бывших подчиненных вступать в ряды вражеского псевдоучреждения. В фейковом медучреждении она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны захватчиков.

"В случае несогласия — коллаборационистка угрожала "заявлять" в карательные органы РФ как об участниках движения сопротивления", — добавляют в сообщении.

После освобождения региона злоумышленница сбежала в один из поселков Белоцерковского района Киевской области, где пыталась "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.

Однако, контрразведчики СБУ все равно установили ее местонахождение.

При обысках в квартире фигурантки обнаружена компьютерная техника и документация, подтверждающие ее сотрудничество с оккупантами.

СБУ разоблачила коллаборационистку, которая работала на РФ в оккупированной Херсонской области СБУ разоблачила коллаборационистку, которая работала на РФ в оккупированной Херсонской области

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы", — отмечают правоохранители.

Комплексные мероприятия по разоблачению коллаборационистки проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что сегодня, 3 октября, в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала 13 российских информаторов.