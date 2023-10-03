Польский концерн проведет модернизацию украинских танков PT-91 и Т-72, — СМИ

Польские специалисты совместно с компанией "Укроборонпром" создали технологический центр для ремонта танков Т-64 в Гливице.

Оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa намерен модернизировать и ремонтировать танки PT-91 и Т-72, которые ранее были переданы Украине. Об этом сообщает PAP.

Польские специалисты совместно с компанией "Укроборонпром" создали технологический центр для ремонта танков Т-64 в Гливице. Завод в этом городе впоследствии будет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине. Точные сроки агентство не называет.

Предприятие также реализует обслуживание танков Leopard 2A4, которые другие государства передают Украине. PT-91 Twardy — польский основной боевой танк третьего поколения, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Польша отремонтировала первые Leopard 2A4 для ВСУ

Польской оружейной группе заявили, что пока "другие делают заявления о будущем", они действуют вместе с украинской стороной для помощи бойцов ВСУ. Первые танки Leopard специально отремонтированные на заводе Bumarze-Łabędy были получены украинской стороной. Официально не сообщается, сколько времени ушло на восстановление танков, но министр обороны Мариуш Блащак сообщал о прибытии танков на предприятие 22 июля.

Работа над следующими машинами продолжается. Их специалисты находятся непосредственно в Украине неподалеку от линии фронта, чтобы обслуживать тяжелую технику на месте.

Напомним, 8 сентября польская радиостанция RMF 24 сообщила, что Польша подписала контракт с ЕС по закупке снарядов для Украины. Варшава согласилась на рамочный контракт с Европейским оборонным агентством по закупке 155-миллиметровых снарядов для Украины.