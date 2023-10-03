ВС РФ могут встретиться с Bayraktar Akinci: что известно о возможностях перспективных БПЛА

Ударному беспилотнику в ходе испытаний удалось поразить цель на расстоянии 140 км. Также известно об успешном пуске сверхзвуковой управляемой ракеты класса "воздух-земля" TRG-230-IHA.

Турецкая военная компания Baykar Makina не исключает возможности обеспечения Сил обороны Украины перспективными тяжелыми ударными беспилотниками Bayraktar Akinci. Таким образом российские войска могут встретиться турецкими БПЛА, которые показали свою эффективность в боевых ситуациях. О том, с какими могут проблемами столкнуться россияне рассказали обозреватели Bulgarian Military.

В материале говорится что глава компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​в интервью Радио Свобода заявил, что турецкие БПЛА активно применяются на поле боя.

"Наши дроны активно используются на поле боя, и мы стараемся поддерживать технические характеристики наших систем", — пояснил Байрактар.

В то же время перспективные беспилотники Akinci отличаются от уже известных TB2. Одним из основных отличий является их размер и грузоподъемность. Bayraktar TB2 — это меньший дрон с максимальной взлетной массой около 650 кг, а Akinci — более крупный дрон с максимальной взлетной массой около 4500 кг.

По мнению экспертов, Akinci спроектирован как более универсальный и совершенный беспилотник, способный выполнять более широкий спектр задач, включая радиоэлектронную борьбу, радиоразведку и бой "воздух-воздух".

Перспективный БПЛА имеет более совершенный набор датчиков, включая радар с синтезированной апертурой большей площади, средства электронной поддержки и возможности радиоэлектронной борьбы.

Потенциал Akinci

Касаемо боевого применения эксперты отметили, что в ходе испытаний дрону Akinci удалось поразить цель на расстоянии 140 км, после чего он успешно приземлился на точке взлета. Также дрон успешно совершил испытательный запуск сверхзвуковой управляемой ракеты класса "воздух-земля" TRG-230-IHA.

"Большая продолжительность полета, высокая грузоподъемность и способность нести различные типы боеприпасов сделали этот беспилотник ценным помощником на поле боя", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar получила лицензии на сборку беспилотников Bayraktar в Украине. Власти Турции разрешили производить модели TB2 и Akinci на заводе Avia Ventures, который должен начать работать в 2025 году.