"Азов" применил гранатомет Mk 19 и уничтожил блиндаж россиян (видео)

Бригада "Азов" Национальной гвардии Украины успешно выполняет боевые задачи после возвращения на фронт Дениса Прокопенко "Редиса".

Бойцы 12-й бригады специального назначения Нацгвардия "Азов" уничтожает вражеский блиндаж и личный состав врага с помощью минометов и станкового гранатомета Mk 19. Об этом сообщили в Telegram подразделения.

Украинские защитники зафиксировали вражескую пехоту. Впоследствии они нанесли удары.

Блиндаж оккупантов также был атакован. Бойцы применили минометы и станковый гранатомет Mk 19.

Возвращение Дениса Прокопенко "Редиса"

Денис Прокопенко под псевдонимом "Редис" в августе вернулся в строй. После возвращения из Турции военный проходил реабилитацию, после которой запланировал вернуться к выполнению боевых задач. Он принял участие в тактических занятиях полка, где особое внимание уделяли быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии с различными видами войск. Сначала командование "Азова" и инструкторы провели анализ ошибок по результатам тактико-строевых занятий, а затем бойцы приступили к выполнению маневров с боевыми стрельбами.

Бригаду "Азов" Национальной гвардии Украины теперь возглавляет именно Денис Прокопенко. Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, Прокопенко отвечает за подготовку личного состава. Он полностью интегрирован в процесс, входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было. Богдан Кротевич ("Тавр") будет его заместителем.

Напомним, в сентябре подразделение ССО Азов Харьков пополнилось рекрутами и вошло в состав бригады ВСУ. Бойцы считают, что борьба в составе бригады позволяет выполнять более масштабные боевые задачи, а их опыт в разведывательно-диверсионной деятельности позволит уничтожить больше врагов.