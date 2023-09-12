"Эдельвейсы" показали, как штурмуют блиндажи оккупантов (видео)

Российские оккупанты решили спрятаться в блиндаже, но это им не помогло.

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Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" успешно ликвидируют личный состав российских оккупантов в их убежищах. В Telegram 109-го отдельного горно-штурмового батальона опубликовали видео своей работы.

Украинские защитники зафиксировали передвижения захватчиков в траншее. Впоследствии оккупанты решили спрятаться в блиндаже. "Эдельвейсы" успешно атаковали объект.

"Держим позиции. Не пропускаем ни одного врага. У нас просто нет другого выбора — за нами целая страна", — пояснили защитники.

109-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й бригады "Эдельвейс"

Подразделение создали в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в декабре 2016 года. Место дислокации — Прикарпатье.

109-й отдельный горно-штурмовой батальон успешно вел боевые действия на востоке нашего государства в разные годы. В мае 2018 году воины вернули Катериновку и еще один населенный пункт под контроль Украины.

Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 год, вручил боевые знамена 8-му, 108-му, 109-му отдельным горно-штурмовым батальонам. Бригада "Эдельвейс", таким образом, оказалась единственной в Вооруженных силах Украины, в которой все отдельные части имеют боевые знамена.

Напомним, 12 сентября 30 бригада ВСУ показала, как уничтожила технику оккупантов. В результате успешных действий были ликвидированы танк, ЗРК и грузовики. Украинские защитники уничтожают боевые машины, которые захватчики пытались замаскировать в зданиях или среди густой растительности. В конце оккупантам так и ничего не помогло.