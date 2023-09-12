"Едельвейси" показали, як штурмують бліндажі окупантів (відео)

Російські окупанти вирішили заховатися у бліндажі, але це їм не допомогло.

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Бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" успішно ліквідовують особовий склад російських окупантів у їхніх схованках. У Telegram 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону опублікували відео своєї роботи.

Українські захисники зафіксували пересування загарбників у траншеї. Згодом окупанти вирішили заховатися у бліндажі. "Едельвейси" успішно атакували об'єкт.

"Тримаємо позиції. Не пропускаємо жодного ворога. У нас просто немає іншого вибору — за нами ціла країна", – пояснили захисники.

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади "Едельвейс"

Підрозділ створили у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України у грудні 2016 року. Місце дислокації – Прикарпаття.

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон успішно вів бойові дії на сході нашої держави у різних роках. У травні 2018 році воїни повернули Катеринівку та ще один населений пункт під контроль України.

Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 рік, вручив бойові прапори 8-му, 108-му, 109-му окремим гірсько-штурмовим батальйонам. Бригада "Едельвейс", таким чином, виявилася єдиною в Збройних силах України, в якій всі окремі частини мають бойові прапори.

Нагадаємо, 12 вересня 30 бригада ЗСУ показала, як знищила техніку окупантів. Внаслідок успішних дій було ліквідовано танк, ЗРК та вантажівки. українські захисники знищують бойові машини, які загарбники намагалися замаскувати у будівлях або серед густої рослинності. Врешті окупантам так й нічого не допомогло.