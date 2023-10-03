"Живут по собственным законам": Данилов рассказал, может ли Россия применить ядерное оружие

Секретарь СНБО подчеркнул важность создания "антипутинской коалиции", по аналогии с созданной странами-союзниками антигитлеровской во время Второй мировой войны.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, международное сообщество и западные партнеры пугаются возможной угрозы применения Россией ядерного оружия. Об этом он сказал на интервью для UKRLIFE.TV.

Однако, по их мнению, использование ядерного оружия станет той чертой, которую нельзя будет позволить перейти.

"Конечно — этого нельзя допустить", — подчеркнул Данилов.

Также чиновник отметил, что российская сторона продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы.

"Но имейте в виду — если люди живут по своим собственным законам, люди не соблюдают международные права, им на ваше мнение, скажем так... они на него не обращают внимания", — заверил Данилов.

Алексей Данилов высказал мнение, что ядерные угрозы Кремля будут продолжать оставаться блефом до тех пор, пока страны не будут поддаваться такому шантажу.

По его словам, Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока ей это не позволят сделать.

"Когда вы позволите России использовать ядерное оружие — она его использует. Но это ваша позиция должна быть. Для того, чтобы раз и навсегда поставить точку", — отметил секретарь СНБО.

Также украинский чиновник отметил важность создания "антипутинской коалиции", по аналогии с созданной странами-союзниками антигитлеровской во время Второй мировой войны.

По его словам, несмотря на "внутренние разногласия по тем или иным вопросам внутри наших партнеров" такую коалицию все же удастся организовать.

Единство международных партнеров и Украины и борьба против общего врага будет способствовать скорейшей победе и краху российских захватнических амбиций.

"На сегодняшний день есть словосочетание партнеры, есть словосочетание стратегические партнеры, а антипутинской коалиции на сегодняшний день нет. Когда она будет создана, как только ударение публично будет подчеркнуто, тогда намного все это ускорится", — сказал он.

Также чиновник подчеркнул, что несмотря на существование различных "вбросов", ни один политик не призывает садиться за стол переговоров с россиянами.

Напомним, 29 сентября Алексей Данилов в эфире Украинского радио сообщил, что Украина решила частично перенести производство своих ракет за пределы государства.