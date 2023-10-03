"Мы готовы": в МВД рассказали, как будут реагировать в случае повторного нападения из Беларуси (видео)

Все передвижения войск России и Беларуси, как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, отслеживаются, а сил на границе достаточно для быстрой и эффективной реакции.

В случае угрозы удержать нашу границу с Беларусью до прихода резерва смогут соответствующие подразделения, которых сейчас достаточно. Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью изданию "Украинская правда" сообщил подробности.

Он отметил, что сейчас ситуация контролируется. Все передвижения войск России и Беларуси отслеживаются.

"Если будут какие-то действия, направленные на приближение к нашей границе, мы будем готовы", — пояснил Клименко.

Руководитель ведомства также прокомментировал ситуацию в Черниговской, Сумской и Харьковской областях на российско-украинской границе. Сейчас там несут службу пограничники, они находятся в тесной коммуникации с Вооруженными силами Украины. Пограничные заставы несут службу по военному времени и вооружены соответственно.

Кроме того, Игорь Клименко отметил, что Пограничная служба присутствует и в Донецкой области. Боевые функции выполняет "Сталевий кордон" Гвардии наступления, который ведет боевые действия в составе Сил обороны Украины.

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Учения в Беларуси

Украина усилила контроль на границе, поскольку с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси состоялись масштабные учения. Маневры пройдут в несколько этапов на различных полигонах и участках местности. Министерство обороны Беларуси заявило, что при планировании учебных мероприятий учитывались "современные подходы к использованию вооруженных сил на основе опыта современных вооруженных конфликтов".

В сентябре на территории Могилевской области Беларуси состоялись учения войск. Были отработаны задачи по отражению атаки диверсионно-разведывательной группы. Рота огневой поддержки территориальных войск продемонстрировала навыки. Среди прочего вооружения засветился украинский КрАЗ Cobra, который официально никогда не поставлялся в Беларусь. Украина официально не поставляла Беларуси броневики Cobra, поэтому вероятнее всего в Беларусь машины передала РФ или наемники ЧВК "Вагнер".

Напомним, 24 сентября белорусские партизаны сообщили, что на территории страны продолжили совместные учения с РФ. Военные учения продолжили в восьми областях Беларуси. Полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерывов.