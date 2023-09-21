Украина усиливает бдительность: в Беларуси пройдут масштабные военные учения

По данным Минобороны Беларуси, цель учения – совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий.

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С 22 по 26 сентября на военных тренировочных площадках в Беларуси запланированы учения. В связи с этим Украина ужесточает контроль на границе и готовит свои силы к адекватным мерам реагирования. Об этом стало известно со слов командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Он отметил, что учения не сигнализируют о наличии военной угрозы, но существует определенный потенциал риска. В связи с этим Украина ужесточает контроль и подготавливает наши вооруженные силы к адекватному реагированию.

"Мы управляем теми силами, которые есть в составе стабилизационных группировок. В случае роста угрозы Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будут переданы дополнительные силы. Это простая военная арифметика: наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", — добавил он.

В Министерстве обороны Беларуси также подтвердили планы о проведении военных учений.

По данным белорусского ведомства, запланировано двустороннее комплексное учение, направленное на повышение уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в процессе ведения боевых действий.

"Маневры пройдут в несколько этапов с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Беларуси заявило, что при планировании учебных мероприятий учитывались "современные подходы к использованию вооруженных сил на основе опыта современных вооруженных конфликтов".

Напомним, 31 августа стало известно, что Беларусь получила новую партию российских ракет "Искандер-М". Белорусский комбриг сообщил, что это очередной, но не последний эшелон, который доставил ОТРК из России в Беларусь.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси в Осиповичах были замечены укрытия, предназначенные для хранения ОТРК "Искандер". В общем наблюдатели из Federation of American Scientists насчитали четыре пусковые установки.