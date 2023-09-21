Україна посилює пильність: у Білорусі пройдуть масштабні військові навчання

За даними Міноборони Білорусі, мета навчання — вдосконалення рівня готовності органів військового управління оперативних об'єднань у забезпеченні безперервного управління підпорядкованими силами і засобами під час ведення бойових дій.

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З 22 до 26 вересня на військових тренувальних майданчиках у Білорусі заплановані навчання. У зв'язку з цим Україна посилює контроль на кордоні і готує свої сили до адекватних заходів реагування. Про це стало відомо зі слів командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Він зазначив, що навчання не сигналізують про наявність військової загрози, але існує певний потенціал ризику. У зв'язку з цим Україна посилює контроль і готує наші збройні сили до адекватного реагування.

"Ми управляємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У разі зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика: наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", — додав він.

У Міністерстві оборони Білорусі також підтвердили плани про проведення військових навчань.

За даними білоруського відомства, заплановано двостороннє комплексне навчання, спрямоване на підвищення рівня готовності органів військового управління оперативних об'єднань у забезпеченні безперервного управління підпорядкованими силами і засобами в процесі ведення бойових дій.

"Маневри відбудуться в кілька етапів із 22 до 26 вересня на різних полігонах і ділянках місцевості, здебільшого на територіях Брестської, Гродненської та Мінської областей Білорусі", — ідеться в повідомленні.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що під час планування навчальних заходів враховували "сучасні підходи до використання збройних сил на основі досвіду сучасних збройних конфліктів".

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що Білорусь отримала нову партію російських ракет "Іскандер-М". Білоруський комбриг повідомив, що це черговий, але не останній ешелон, який доправив ОТРК із Росії до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що на території Білорусі в Осиповичах були помічені укриття, призначені для зберігання ОТРК "Іскандер". Загалом спостерігачі з Federation of American Scientists нарахували чотири пускові установки.