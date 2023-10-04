Политические разборки в США могут негативно повлиять на поддержку Украины, — FT

Поддержка Украины в Конгрессе неуклонно уменьшается даже среди тех республиканцев, которые ранее очень активно поддерживали Киев.

В США отмечают, что и дальше будут поддерживать Украину в войне против России, но на прошлой неделе Палата представителей страны одобрила бюджетный законопроект без денег для Украины. Это продемонстрировало, насколько непредсказуемой может быть поддержка Вашингтона, и указало на сложности по обеспечению дальнейшего финансирования. Об этом пишет Financial Times.

Так, Белый дом, большинство демократов и многие республиканцы в обеих палатах Конгресса настойчиво добивались включения новой помощи Украине в законопроект о промежуточном финансировании, который позволит правительству работать еще 45 дней, но в последние часы субботних обсуждений по предотвращению остановки работы правительства спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Кевин Маккарти снял вопрос об Украине со стола переговоров. Белый дом и многие сторонники Киева в столице США не имели другого выбора, кроме как согласиться.

"Наши союзники и враги видят, что существует очень реальный вопрос о США и об их позиции. Следующий раунд финансирования будет одобрен, но с каждым разом это становится все труднее", — сказал республиканский стратег Даг Хэй.

В понедельник у Байдена заверили союзников, что США не "отвернутся" от Украины", а новый законопроект будет включать помощь Киеву и будет одобрен в ближайшее время.

"Если Путин думает, что сможет продержаться дольше нас, он ошибается. Существует двухпартийное внимание и договоренность о продолжении финансирования Украины... Это то, что мы увидим", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Тем не менее, поддержка Украины со стороны республиканцев в нижней палате Конгресса неуклонно уменьшается даже среди тех, кто ранее очень активно поддерживал Киев.

"Я оптимистично настроена относительно того, что мы получим финансирование для Украины, но как именно это произойдет, я не уверена. Есть много разных версий того, каким может быть конечный путь", — сказала член Палаты представителей от Демократической партии от штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер.

Неназванный американский чиновник сказал Financial Times, что у США есть средства еще на некоторое время помогать Украине на поле боя.

"Нам нужно, чтобы законопроект о финансировании Украины был принят в ближайшее время, и крайне важно, чтобы спикер Маккарти сдержал свои обязательства перед народом Украины, чтобы это произошло", — сказал неназванный американский чиновник.

Другой американский чиновник говорит, что у США осталось около 5 миллиардов долларов на отправку оружия из американских запасов.

Президент Джо Байден заявил, что ожидает от спикера Маккарти представления законопроекта, который будет включать финансирование Украины. С субботы во всех интервью Маккарти говорил, что его приоритет — это выделение дополнительных средств на защиту южной границы США с Мексикой.

Экс-помощник лидера Республиканской партии в Палате представителей также предостерег: "Послушайте, если вам нравится выделять деньги для Украины, это не очень хорошо. В будущем, возможно, удастся заключить какое-то соглашение, но республиканцы попросят высокую цену".

Напомним, что в США усиливается критика Украины и активизируется украинская тема в целом.

Ранее сообщалось, что США собираются в ближайшее время объявить о новом пакете помощи для Украины.