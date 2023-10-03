Трамписты сделали Киев заложником. Как Украина попала в предвыборные американские разборки

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Говорят, Украина получила желтую карточку от законодателей в США.

Странно.

Желтую карту в футболе дают за то, когда ты нарушил правила и получил наказание. И выглядит так, что голосование в Конгрессе связано с какими-то действиями Украины. Например, с коррупцией. С наличием которой никто не будет спорить, конечно. И даже с ее ростом в течение войны.

Но.

Даже если бы уровень коррупции в Украине был на уровне Финляндии (а ее там очень трудно найти и надо очень сильно стараться) это ничего бы не изменило в поведении трампистов. Которые бы все равно выбрали Украину как инструмент для шантажа Байдена.

Почему? Два момента. Они знают, что поддержка Украины важна для официального Вашингтона. И они изоляционисты. А значит, все, что происходит за пределами США, для них второстепенно и они готовы это использовать. Это для нас голосование за поддержку Украины является основным событием в жизни. А для Трампа это что-то промежуточное и второстепенное. И для США это все же не вопрос номер 1. Потому что все страны мира сконцентрированы на себе.

Таким образом, что бы мы не делали, это ничего бы не изменило. На этот раз. Потому что мы стали заложниками избирательного процесса в США. И заявления множества американских политиков о поддержке Украины на этих выходных подтверждают неизменность отношения к Украине.

Значит ли это, что все пропало? Точно нет. Мы сейчас внутри процесса. И любые выводы можно будет делать в конце. Вот если бы Конгресс провалил голосование за помощь Украине, то уровень волнения должен был бы быть сильным. А так пока имеем только техническую остановку. При этом, к ней были готовы, как в Украине, так и в Вашингтоне. В Украине сейчас есть запас финансовой прочности и деньги от США не являются критически необходимыми для бюджета этого года. А в США использовали креативную бухгалтерию, переоценили уже оказанную поддержку (несколько месяцев назад) и смогли увеличить собственный лимит.

Плюс, по финансовой поддержке у нас есть программа МВФ. А именно под эту программу страны G7 официально гарантировали Фонду свою финансовую поддержку в течение 4 лет. В том числе и США. Это и является основной ценностью программы с МВФ на этот раз. На самом деле. И поэтому будет большой глупостью ее выразить или провалить.

Поддержка Украины в Конгрессе США останется стабильной

Отдельно вопрос воплей определенных людей, что "это все потому, что мы не использовали ленд-лиз". С этим ленд-лизом вообще странная история. И вокруг него создан определенный карго-культ. Вероятно, связанный с воспоминаниями о Второй Мировой. Однако Ленд-лиз всегда был планом Б. Который должен был бы включиться, если бы план А перестал работать. А план А — это бесплатная поддержка от Вашингтона. Которая работала все время до последнего момента. И увеличить поддержку за счет Ленд-лиза было невозможно. Мы могли получать определенное количество оружия либо бесплатно, либо по Ленд-лизу, в кредит. И конечно, выбирали бесплатно. Зачем был нужен план Б? Ну хотя бы потому, что год назад в США были промежуточные выборы, на которых ожидания от трампистов были выше, и тот беспорядок, который они устраивают сейчас, мог начаться гораздо раньше. А так и план А, и план Б был рассчитан на определенное время — и это время вышло. Поэтому и применение Ленд-лиза сейчас просто невозможно.

Приятно ли, что мы стали заложниками политического процесса в США? Конечно, нет. Но это факт. И то, что делает нас сильными в противостоянии с Россией (поддержка союзников) порождает и нашу слабость, потому что мы зависимы от поддержки союзников. Но эта слабость является лишь одним из недостатков нашей силы. И в вопросе поддержки нам нужно просто пройти весь путь голосований, который будет сопровождаться множеством политических заявлений, часть из которых нам будет не нравиться.

Есть ли для нас риск Трампа? Конечно, есть. Но это риск не только для нас, но и для всего демократического мира. В том числе для самих США.

Что ждет нас в ближайшее время на этом направлении? Очень очень очень много шума и неприятных заявлений, таких, как коллаж Маска на Зеленского, который является отвратительным проявлением тех самых выборов и является продолжением действий Маска, когда он, например, в ковбойской шляпе патрулирует границу и ловит нелегальных мигрантов. Это внутренняя кухня Штатов, и там во время выборов всегда плохо пахло, но сейчас мы просто слышим эти запахи.

Но пока и поддержка обществ, и поддержка правительств всех стран G7 остается стабильной и проукраинской. Да, нет эмоций первых месяцев войны. Но их невозможно держать на высоком уровне так долго. Но уже есть институциализированная поддержка. Которая базируется в том числе на национальных интересах этих стран. А потому рано посыпать голову пеплом и ныть, что нас бросают. Никто нас еще не бросил. И до потенциальной победы Трампа такие риски не просматриваются.

И помним. Трамп выбрал тему Украины для шантажа Байдена лишь потому, что он знает, какая это важная тема для Белого Дома. Для интересов США.

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