"Будет украинским или безлюдным": спецназ ГУР высадился в Крыму и вступил в бой с ВС РФ (видео)

Как отметили в военной разведке, украинские защитники провели успешную спецоперацию и нанесли огневое поражение российским оккупантам.

Спецназовцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины десантировались на территории оккупированного Крыма и вступили в бой с оккупантами. Об этом в среду, 4 октября, сообщили в пресс-центре ГУР МО Украины.

Как отметили в военной разведке, украинские защитники нанесли врагу огневое поражение. Ведомство также поделилось кадрами спецоперации.

Один из спецназовцев на видео сказал: "ГУР МО совершило очередную высадку в Крыму. Крым будет украинским или безлюдным".

Высадки ГУР в Крыму

Отметим, что это уже не первый известный случай высадки спецназа ГУР в оккупированном Крыму. Ранее, 24 августа, жители оккупированного Крыма сообщили украинским СМИ о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что ГУР реализовал спецоперацию: задание выполнили, погибших не было.

Немногим позже бойцы спецподразделения ГУР Минобороны "Артан" показали кадры боя у берега Крыма.