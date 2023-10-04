В США продолжаются испытания новой крылатой ядерной ракеты: на что она способна (фото)

Американские Воздушные силы провели уже 9 испытаний. Значительная часть информации о ракете LRSO засекречена, но известно, что вопрос серийного производства должны решить в 2027 году.

Воздушные силы США провели уже по меньшей мере 9 летных испытаний прототипов будущей крылатой ядерной ракеты. Об этом сообщает The War Zone.

Крылатая ракета большой дальности AGM-181A или LRSO — это разработка, которая должна заменить крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой. Воздушные силы провели уже ряд испытаний, во время одного из них боеприпас успешно пролетел по заранее запрограммированному маршруту с имитатором ядерной боеголовки W80-4.

Имитатор ядерной боеголовки W80-4

В 2020 году было объявление, что LRSO будет разрабатывать компания Raytheon. Детали о конструкции остаются ограниченными, но известно, что ракета является частью семейства систем LRS. В нее также входит бомбардировщик-невидимка B-21 Raider. Ракета должна получить возможность обмениваться данными с пусковой платформой, а также другими контрольными и командными средствами.

"LRSO прошла девять успешных крупных летных испытаний, демонстрируя способность: безопасно отделяться от самолета B-52H; развертывание вооружения на поверхности полета, работы двигателя и управления полетом; и осуществлять контролируемый полет запуска с самолета B-52H", — заявили в SAR.

Известно, что носителями крылатой ракеты AGM-181A будут бомбардировщики B-52H и бомбардировщик-невидимка B-21 Raider. В первом ракеты устанавливаются на роторную пусковую установку в бомбовом отсеке B-52H.

Информация о принятии на вооружение ракеты LRSO засекречена, но ожидается, что в 2027 году будет приниматься решение о серийном производстве ракет. Оценочная стоимость программы — 16 млрд долларов. На поддержку ракеты в боеспособном виде в течение 30 лет будет стоить еще 7 млрд долларов.

Напомним, 2 октября СМИ писали, что РФ испытала или готовится к испытанию ракеты с ядерным двигателем.

13 сентября в Воздушных силах США показали фото стелс-бомбардировщика B-21 Raider .