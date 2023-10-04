Могла попасть в плен: на оккупированной территории пропала украинская журналистка, — СМИ

Сообщается, что связь с Евгений Рощиной пропала 3 августа. Она должна была добраться до оккупированных восточных областей Украины через территорию РФ.

На оккупированной Россией территории пропала украинская журналистам Виктория Рощина. Связь с ней оборвалась 3 августа 2023 года, когда она делала репортаж. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

Издание пишет, 26-летняя Рощина в прошлом году получила премию Международного фонда женских медиа "За мужество в журналистике". Она уже дважды попадала в плен к российским оккупантам в 2022 году, но после освобождения снова возвращалась на передовую.

Как рассказал отец журналистки Владимир Рощин, для Виктории журналистика была самым важным делом жизни. Девушка отправилась в Польшу 27 июля. Она хотела доехать до оккупированных регионов Востока Украины через территорию РФ. В последний раз с ней говорили 3 августа.

Рощина рассказала родителям, что ей пришлось пройти через многодневный пограничный контроль. Однако где именно находится – не сообщила. Семья подала официальное заявление о пропаже в Службу безопасности Украины, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и омбудсмену.

Отец рассказал изданию, что в СБУ ему подтвердили, что Виктория, скорее всего, захвачена россиянам в плен. В российских тюрьмах содержится большое количество незарегистрированных украинских пленников. Девушка может быть среди них.

В материале сказано, что украинская консультативно-правовая группа, которая оказывает юридическую поддержку семьям пропавших без вести граждан Украины, подтвердила, что многие люди содержатся на оккупированных российских территориях без официального статуса.

"У нас есть много так называемых "замороженных" дел наших граждан, которые были задержаны на оккупированных территориях во время войны, но российские власти не зарегистрировали их ни в одной тюрьме", — рассказала адвокат группы Евгения Копалкина.

По ее словам, их могут держать в тюрьмах месяцами без доступа к помощи адвокатов. Найти их практически невозможно.

Как сообщил Международный женский медийный фонд, на протяжении своей почти десятилетней журналистской карьеры она освещала сложные – и зачастую опасные – темы, включая преступность, суды и права человека. Она писала материалы для многих украинских изданий.

"Системная цензура свободы слова в России не может оставаться незамеченной или бесконтрольной. Свободная, независимая журналистика необходима для информирования мировой общественности о реалиях войны России с Украиной", — отметили в IWMF.

Напомним, что 3 октября стало известно, что в Херсонской области оккупанты убили женщину. Среди российских военных царят панические настроения из-за успешных действий украинских сил. Военнослужащие ВС РФ стали чаще обсуждать планы по бегству с временно оккупированных территорий.