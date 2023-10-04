Германия не планирует "в обозримом будущем" поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, — СМИ

Немецкие представители на переговорах с делегатами от правительства Украины, как сообщило Bild, дали понять что намерены сделать все для усиления противовоздушной обороны нашего государства и предоставления большего количества ракет для комплексов Patriot.

Германия не даст Украине дальнобойные ракеты Taurus в ближайшее время, но готова помочь с системы противовоздушной обороны. Об этом информирует издание Bild.

Издание в сообщении отметило, что немецкие власти пока не дали официального отказа. В непубличных обсуждениях ее представители намекнули, что не примут такого решения.

В публикации указано, что на переговорах немецкая сторона дала понять представителям правительства Украины, что намерена сделать все для усиления противовоздушной обороны нашего государства. Это касается вероятной поставки большего количества ракет для комплексов Patriot.

Вероятную причину отказа, как считают журналисты, канцлер ФРГ Олаф Шольц озвучил на прошлой неделе. Он на закрытом заседании комитета по иностранным делам Бундестага ответил на вопрос о том, почему Берлин не может пойти по пути Франции и Великобритании, которые уже поставляют Украине дальнобойные ракеты.

Шольц, по словам присутствующих, ответил, что оба государства "могут делать то, что Германии не разрешено, поэтому такой вопрос перед ними не стоит". Bild считает, что немецкий канцлер мог иметь в виду предоставление нашему государству геоданных относительно ракетных целей, а также возможного присутствия немецких специалистов "на земле" для соответствующего обслуживания такого оружия.

Представители немецкого правительства также как будто не желают, чтобы ракетами Taurus наносили удары по Керченскому мосту. Этот вопрос якобы поднимался на встречах с представителями ФРГ, Великобритании и Франции.

Напомним, 30 сентября Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, глава оборонного комитета Германия, подтвердила, что ВСУ могут использовать дальнобойные немецкие ракеты для ударов по территории агрессора. Она подчеркнула, что с поставкой Taurus нельзя медлить.