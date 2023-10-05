Блокаду сняли, но риски остались: в Великобритании предупредили об атаках ВС РФ на суда

Британская разведка выяснила, что российские оккупанты могут поразить минами гражданские суда в Черном море. Сообщается, что в ударах РФ планирует обвинить украинцев.

Разведка британского Министерства обороны получила данные о том, что ВС РФ могут атаковать гражданские суда в Черном море. Для этого страна-агрессор может использовать морские мины. Об угрозе 4 октября предупредили на правительственном сайте Великобритании.

По информации британской разведки, Россия может установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы поразить гражданские суда. Ответственность за это оккупанты собираются переложить на Украину.

"Великобритания считает, что Россия пытается нацелить на гражданские суда, проходящие через украинский "гуманитарный коридор", чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это продолжит попытки России давить на украинскую экономику. Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, зато фальшиво обвиняет Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что такие планы президента РФ Владимира Путина подтверждают его "полное игнорирование жизни гражданского населения".

"Мир наблюдает — и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину в своих нападениях. Мы и наши союзники вместе выступаем против Путина и его попыток нанести вред Украине и, таким образом, остальному миру", — добавил глава МИД Великобритании.

Напомним, 21 сентября по временному гуманитарному коридору, созданному ВМС ВСУ, вышло в Босфор первое грузовое судно — Resilient Africa. Оно вывезло из украинского порта 3000 тонн зерна.

По состоянию на 2 октября по этому коридору прошли 10 кораблей. Сообщалось, что смелая ставка Украины на собственный коридор оправдывается, а мировые страховые компании возобновляют покрытие рисков.