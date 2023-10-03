Блокада снята: все три основных украинских порта в Черном море возобновили работу, — Bloomberg

По данным журналистов, смелая ставка Украины на создание собственного торгового коридора в Черном море оправдывается.

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Все три украинских порта в Черном море возобновили прием суден для экспорта зерновых, несмотря на угрозы со стороны РФ обстреливать судна, курсирующие в их направлении. Об этом сообщает Bloomberg.

Первые 10 кораблей уже прошли по коридору, который Украина начала выстраивать после отказа РФ от продолжения зерновой инициативы.

Сообщается, что и мировые страховые компании возобновляют покрытие страховых рисков.

Проход кораблей свидетельствует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового коридора оправдывается, отмечают журналисты.

По данным авторов публикации, договоренности о безопасном маршруте предусматривают, что все судна, которые идут в Украину, проверяются в Стамбуле. И везут только сельскохозяйственные товары.

Российские СМИ пишут, что возобновление коридора, главным образом, стало возможно за счет нейтрализации Черноморского флота РФ, по которому ВСУ наносят удары после отказа главы Кремля Владимира Путина от продолжения договоренностей.

"По сути, флот сейчас заблокирован в Севастополе, и это обезопасило маршрут на северо-западе Черного моря, вдоль побережья Румынии и Болгарии", — отмечается в публикации.

Вместе с тем страховой брокер Miller, технологическая компания Clearwater Dynamics и правительство Украины заявили, что общими усилиями пытаются продолжить возобновить страховое покрытие для зерновозов в Черном море.

За счет технологии Clearwater Dynamics все корабли в украинских портах и на пути к ним отслеживаются в режиме 24/7 пока не выйдут из зоны повышенного риска.

Более того, новый коридор защищен минными заграждениями. Маршрут проходит вдоль побережья Румынии и Болгарии, то есть стран НАТО.

Прежний зерновой коридор шел прямиком в Стамбул, где комиссия из представителей ООН, Турции и РФ досматривали украинское зерно.

Напомним, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук назвал цель массированных ударов Shahed по Украине. По его словам, атаки дронов направлены на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Тем самым РФ пытается заставить Украину отказаться от экспорта зерновых.

Ранее сообщалось о том, ждать ли дефицита зерна в Украине. По данным Минагрополитики, в конце сентября 2023 года объем будущего урожая зерновых и масличных составил 79 млн тонн.