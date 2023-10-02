Что с урожайностью в 2023 году: украинцам объяснили, ждать ли дефицита зерна

Минагрополитики подсчитало, что в конце сентября этого года объем будущего урожая зерновых и масличных составил 79 миллиона тонн — это на 7 миллионов тонн больше, нежели в 2022 году.

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В Министерстве аграрной политики Украины пересмотрели свой прогноз по поводу урожая зерновых и масличных культур в 2023 года. Судя по обновленным данным, новый урожай превысит показатели 2022 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава финансового комитета Рады Даниила Гетманцева.

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По его информации, корректировка прогноза произошла на фоне лучшей урожайности основных культур. Так, в конце сентября министерство оценивало объем будущего урожая зерновых и масличных на уровне 79 миллиона тонн. Это больше на 7 миллионов тонн, если сравнивать с 2022 годом.

Какой урожай собрали в Украине

Как сообщил политик, зерновых и зернобобовых культур было собрано 30,5 миллиона тонн, в том числе:

пшеницы – 22,2 миллиона тонн;

ячменя – около 5,9 миллиона тонн;

кукурузы – 793,2 тысячи тонн;

горох – 396,8 тысячи тонн;

гречка – 157,8 тысячи тонн;

просо – 139,9 тысячи тонн;

другие зерновые и зернобобовые культуры – 912,5 тысячи тонн.

Тем временем масличных культур в 2023 году было собрано 11,2 миллиона тонн, среди которых:

подсолнечник – 5 миллиона тонн семян;

рапс – 4 миллиона тонн семян;

соя – 2,2 миллиона тонн.

При этом первоначальные оценки урожая были гораздо хуже. Как отметил Гетманцев, в самом начале сезона жатвы ожидалось, что урожай зерновых не превысит уровень в 64 миллиона тонн. Причина: посевные площади в 2023 году сократились.

"Более 11 тысяч украинских агропредприятий в 2023 году получили 56,2 миллиарда гривен кредитов на развитие и ведение сельскохозяйственной деятельности, в том числе 8,6 тысячи предприятий воспользовались государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", за счет которой профинансированы потребности аграриев на 33,3 миллиарда гривне", — рассказал Даниил Гетманцев.

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Отметим, что первый миллион тонн урожая зерна в 2023 году в Украине был собран еще в начале июля. Средняя урожайность пшеницы с гектара тогда была на уровне 33,5 центнера.

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