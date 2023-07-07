В Украине аграрии уже собрали первый миллион тонн нового урожая: какие регионы лидируют

Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур продолжается почти во всех регионах Украины. Средняя урожайность пшеницы с гектара — 33,5 центнера.

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Украинские аграрии по состоянию на начало июля 2023 года уже собрали чуть более 1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 308,2 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Так, по информации ведомства, в настоящее время собрано:

ячменя на площади 235 тыс. га (16%) при урожайности 34,3 ц/га намолочено 805,8 тыс. т;

пшеницы на 51,4 тыс. га (1%) при урожайности 33,5 ц/га намолочено 172 тыс. т;

гороха на 21,7 тыс. га (15%) при урожайности 21,1 ц/га намолочено 45,8 тыс. т.

Лидерами на уборке зерновых являются сельхозтоваропроизводители Николаевщины, которые обмолотили 118 тыс. га (19%), а больше всего намолотили в Одесской области — 468,8 тыс. т.

Также сельхозтоваропроизводители пяти областей начали уборку озимого рапса. Семена этой культуры обмолочены на площади 47,7 тыс. га (3%), собрано 86,2 тыс. т при урожайности 18,1 ц/га.

Как теракт на Каховской ГЭС повредит урожаю в 2023 году

Аналитик Райффайзен Банка Аваль во время конференции "Анализ последствий подрыва Каховской ГЭС" 20 июня предположил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС усложнит ведение сельского хозяйства на 2-3% земель на юге страны и приведет к снижению урожая на 3-4%.

То есть потери Украины будут достигать от 2 до 4 миллионов тонн урожая в 2023 году. Впрочем, это не очень значительные убытки для экономики, даже несмотря на то, что доля сельского хозяйства в ВВП составляет почти 15%.

"Наш прогноз сделан осенью прошлого года, плюс 1,8% роста экономики. Сейчас мы видим, что первый квартал нам принес лучшие результаты, чем мы ожидали, то есть мы понимали, что есть определенный позитивный фактор. Корректировать вниз мы не будем, потому что есть положительный сюрприз в экономике с начала текущего года. То есть оно плюс-минус нивелирует этот негатив", — сказал он.

К слову, еще в начале весны этого года в комитете ВР по вопросам аграрной и земельной политики заявили, что в Херсонской области в 2023 году не будут сеять арбузы из-за заминированных полей.

Напомним, ранее Фокус уже писал, что по мнению ученых, человечеству нужно готовиться к более разрушительным и внезапным засухам.