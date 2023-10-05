Тяжелые бои и большие потери РФ: в ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом (видео)

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, за минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло 10 боевых столкновений, но они были безуспешными для оккупантов.

На южном фланге Бахмутского направления продолжаются интенсивные боевые действия возле железной дороги, где Вооруженные Силы Украины (ВСУ) активно стремятся оттеснить противника. Об этом сообщает начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"В районе железной дороги сейчас продолжаются тяжелые бои. Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции из разных видов артиллерии как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие", — сказал спикер.

Он также сообщил, что на данном направлении зарегистрировано 10 боевых столкновений, которые закончились неудачно для оккупантов. Вооруженные Силы Украины успешно уничтожили 178 противников и вывели из строя часть вражеской техники:

"Мотолыгу" МТ-ЛБ;

три гаубицы "Мста-Б";

один БМ-21 "Град";

одну САУ "Мста-С";

две пушки Д-20 и четыре Д-30.

"Удалось уничтожить вражеские "Уралы" и другие машины тяжелой техники, которая могла перевозить тяжелые грузы, и еще 6 складов с боеприпасами, и 4 FPV дроны на Бахмутском направлении", — добавил Евлаш.

Фокус ранее писал о попытках армии РФ пустить в ход все резервы для восстановления потерь живой силы и техники. ВС РФ не смогут пойти в масштабное наступление, так как у них нет достаточного количества бронемашин, артиллерии и солдат.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о наличии у украинских военных собственного сценария контрнаступления. ВСУ навязывают оккупантам собственную волю на поле боя.