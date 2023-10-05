"Безопасность превыше всего": Кремль нашел, куда спрятать остатки Черноморского флота РФ

Российские корабли будут базироваться на ранее оккупированных землях Грузии. В стране-агрессоре объяснили такое решение "повышением обороноспособности".

Россия нашла, куда девать корабли своего Черноморского флота. Вражеский флот будет иметь пункт постоянного базирования на территории "республики" Абхазия, образованной в результате оккупации Россией грузинских территорий. Об этом в интервью изданию "Известия", опубликованном 5 октября, рассказал "президент" квази-образования Аслан Бжания.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчырском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии", — сказал он.

Политик подчеркнул, что безопасность — "превыше всего". В то же время он отметил, что есть "вещи", о которых пока "не может говорить".

Также Бжания пожаловался на нарушение воздушного пространства "республики" американскими разведывательными самолетами.

"Мы это дело фиксируем. Но понятно, что эта разведка осуществляется в пользу Вооруженных сил Соединенных Штатов и в определенной степени и Грузии", — заявил он.

Напомним, в американском Институте изучения войны 4 октября сообщили, что Россия вывела несколько своих кораблей из порта в захваченном Крыму в Краснодарский край. В общем Севастополь покинул уже десяток вражеских судов.

Также 4 октября спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Черноморский флот РФ фактически потерпел "технический нокдаун". Речь идет о потере флагмана, штаба и командующего.