Переговоров не будет: у Зеленского объяснили, почему РФ выгодна "бесконечная война" в Украине

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что боевые действия — это способ выживания для Кремля. По его словам, цель российского правительства — держать страну в "истерическом состоянии".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему переговоры с Россией пока невозможны. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 5 октября.

Чиновник призвал общество "избавиться от вчерашних иллюзий". Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин — "абсолютно неспособен" к переговорам с Украиной.

"Кроме всех других объективных причин, Путина и значительную часть его управленческой элиты устраивает "бесконечная война". Война ради войны. Война разной интенсивности. Война без поражения. Война как процесс", — отметил советник главы ОП.

Он заявил, что боевые действия на территории Украины — это единственное, что "позволяет сохраниться" российскому режиму.

"Это также позволяет держать страну в милитаристском истерическом состоянии", — добавил Подоляк.

По его словам, такое состояние наделяет Кремль возможностью:

резко снизить уровень жизни большинства россиян;

не реагировать на их жалобы;

усиливать внутренние репрессии;

строить культ личности;

непрерывно отправлять "мобилизованных" на передовую.

Представитель ОП отметил, что РФ увеличивает военные расходы и "убивает" все свои обязательства, игнорируя международное право и не отвечая за свои преступления.

"Невозможно договориться о правилах с теми, для кого убийства и война в Украине являются способом личного выживания", — подытожил Подоляк.

Напомним, также Михаил Подоляк ответил политикам, которые критикуют темпы контрнаступления Сил обороны. По его словам, действия защитников имеют "накопительный эффект".

4 октября глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже весной 2024 года. По его словам, это станет возможным из-за исчерпания "ресурсов для достижения прорыва" обеих сторон.