По данным журналистов, подобная вылазка на подстанцию, поддерживающую военные объекты в Курской области, происходит не впервые. Предыдущие имели место 29 и 26 сентября.

5 октября оперативники СБУ организовали атаку дронов на электроподстанцию в Курской области РФ. Инфраструктурный объект обеспечивал электроэнергией военные комплексы в населенных пунктах: Суджа, Любимовка и Глушково. Об этом сообщает NV со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что такой "блекаут" в Курской области происходит не впервые. Предыдущие имели место 29 и 26 сентября: тогда также были повреждены электроподстанции, важные для военных объектов российских войск.

Это уже седьмая подобная атака СБУ на российский инфраструктурный объект, сообщает издание.

24 сентября в российском Курске прогремела серия взрывов: дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод. Местные власти и СМИ сообщили, что в окрестностях областного центра якобы сбили беспилотник. По данным же украинской разведки, был атакован НПЗ в районе аэродрома.

Также сообщалось, что, по словам губернатора Курской области Романа Старовойта, поселок Теткино якобы обстреляли со стороны Украины. Зафиксировали три "прилета", а на приграничных территориях обезвредили два дрона.

На фронте же российские позиции задействуют тактику, использовавшуюся в Курской битве во времена Второй мировой: отдают позиции ВСУ, а затем атакуют. По оценкам аналитиков, такой подход приносит успех ВС РФ.