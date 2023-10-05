Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, с какими болезнями теперь берут в армию

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин пояснил, что мобилизация не всегда означает отправку на передовую, а защищать Родину можно и в тылу.

Министерство обороны Украины, согласно приказу № 490 от 18 августа 2023 года, сняло ограничения на определение пригодности к военной службе. В то же время изменились положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями теперь могут мобилизовать и обязательно ли не полностью здоровые люди окажутся на передовой. Об он сказал в интервью изданию "Телеграф".

"Список болезней [исключенных из списка оснований для отсрочки], если не ошибаюсь, расписан на 400 страницах… Но решение по каждому случаю, по каждому конкретному человеку – за ВВК", – объяснил Роман Истомин, отметив, что при этом сохранился перечень тяжелых заболеваний, которые служат основанием для снятия с воинского учета.

В частности, основанием для отсрочки больше не являются:

клинически вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомное носительство ВИЧ;

болезни крови и кроветворных органов;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств.

Согласно последним изменениям нормативных документов, определены три категории пригодности к военной службе:

годен;

ограниченно годен;

не годен.

Заключения об ограниченной пригодности делаются исключительно на основании состояния здоровья конкретного человека. После общения с призывником, его обследования и сдачи анализов ВВК делает заключение, на основании которого выносится постановление о его пригодности, постановке на учет и возможной мобилизации.

Теперь, в связи с изменением списка заболеваний, некоторым военнообязанным изменят категорию с "непригоден" на "ограниченно пригоден".

Что означает ограниченная пригодность

Военнообязанный, признанный ограниченно пригодным, не может выполнять каких-либо действий. При выдаче заключения военно-врачебная комиссия указывает, к чему именно призывник не пригоден.

"Кому-то, например, противопоказано находиться в замкнутом пространстве, а кому-то — на открытом. Кому-то нельзя много копать, а кому-то — носить бронежилет, потому что у него проблемы со спиной. А у кого-то плоскостопие 3-й степени… Это тонкий подход", – пояснил Истомин.

В зависимости от рекомендаций ВВК, призывник отправляется на службу в то подразделение, где его состояние здоровья не помешает ему выполнять свои обязанности, а эти обязанности в свою очередь не станут причиной критичного ухудшения его здоровья.

Истомин отмечает, что в те подразделения, где от призывника требуется хорошая физическая подготовка и предполагаются сложные нагрузки, ограниченно годных отправлять точно не будут. То есть, с заключением об ограниченной годности призывникам закрыт путь в следующие армейские подразделения:

Силы специальных операций (ССО);

десантно-штурмовые войска (ДШВ);

морская пехота (МП).

В первую очередь призывников, имеющих заболевания, которые позволяют их мобилизовать, будут отправлять на службу в различные военные учреждения, на склады, для обслуживания снабжения фронта и т.д.

"Армия – это не только передовая. Поэтому гражданин может защищать Родину, находясь в условном тылу. Он также является защитником, военнослужащим, хоть и ограниченно пригодным", – подчеркнул Истомин.

Напомним, Минобороны сузило перечень заболеваний, с которыми нельзя служить в армии. Решающим критерием непригодности к воинской службе является тяжесть проявления заболевания, которая определяется при прохождении ВВК.