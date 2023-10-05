ВС РФ ударили по селу Гроза "Искандером": количество погибших возросло, — МВД (обновлено)

По данным ГСЧС, под завалами до сих пор могут находиться люди. Криминалисты пришли к предварительному выводу, что по селу ударили крылатой ракетой.

Количество пострадавших в ходе ракетного удара по селу Гроза Купянского района Харьковской области возросло до 50 человек. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины.

Согласно предварительным выводам, Вооруженные силы Росссийской Федерации ударили по селу крылатой ракетой "Искандер".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают спасатели, медики и полицейские.

Обновлено: позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи погиб еще один человек. Таким образом количество погибших возросло до 51 человека.

Ракетный удар по селу Гроза Купянского района — последние новости

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района. Изначально сообщалось о 48-и погибших, однако количество жертв увеличилось до 50 человек.

Среди погибших — 6-летняя девочка. Кроме того, тяжелые ранения получили семеро человек, среди которых 11-летняя девочка. Все они были госпитализированы.

Как позже выяснилось, в местном кафе проходил поминальный обед по одному из умерших односельчан. В селе проживали 330 человек, поэтому от каждой семьи села кто-то присутствовал на поминках. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что удар был очень точным, и не исключено, что его мог скорректировать кто-то из местных жителей.