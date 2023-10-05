Украина получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода, — Зеленский (видео)

Руководитель государства считает, что ЗРК Patriot для Украины это единственная система, которая может противостоять практически любым российским угрозам с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Украина получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода. Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, немецкие партнеры работают над обеспечением Украины дополнительной системой ПВО. Он отметил, что это также защита Европы и общих ценностей".

"Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", — добавил Зеленский.

Руководитель государств рассказал, что эта система ПВО поможет защитить гражданских. Зеленский считает, что это единственная система, которая может противостоять угрозам с воздуха. По его мнению, ЗРК Patriot способен сбивать любые ракеты российского производства.

"Противостоит массовым убийствам", — сообщил Зеленский.

Помощь Украине от Германии

В августе немецкое правительство сообщило, что получило еще две пусковые установки ЗРК Patriot от Германии. Наше государство также получило от немецких войск 6525 155-мм дымовых боеприпасов, 10 гусеничных вездеходов BV206 и другую технику.

Правительство Германии 13 сентября сообщило, что в этом году Киев получил от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро. В новом пакете власти ФРГ передали БМ Wisent 1 для разминирования и БМП Marder.

Напомним, 4 октября Немецкие представители на переговорах с делегатами от правительства Украины, как сообщило Bild, дали понять что намерены сделать все для усиления противовоздушной обороны нашего государства и предоставления большего количества ракет для комплексов Patriot. Германия якобы не планирует "в обозримом будущем" поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.