"Россия должна бояться": в Офисе президента анонсировали новые операции ГУР в Крыму (видео)

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, намекнул, что операций вроде тех, которые вблизи Тарханкута, было несколько десятков или сотен.

Операций от бойцов Главного управления разведки Минобороны на территории временно оккупированного Крыма будет больше, чтобы Россия боялась даже вспоминать полуостров. Об этом 24 Каналу заявил Михаил Подоляк, советник председателя Офиса Президента Украины.

Он намекнул, что операций вроде тех, которые вблизи Тарханкута, было несколько десятков или сотен. Как заявил Подоляк, таких операций в дальнейшем будет больше, поскольку это должно создать общее психологическое давление.

"Россия должна бояться вспоминать Крым", — пояснил советник главы Офиса Президента Украины.

По его словам, РФ должна понять, что на территории полуострова постепенно увеличивается количество критических инцидентов. Такие операции, по мнению советника руководителя ОП, выглядят абсолютно эффектно, поскольку Крым — это ключевая логистически-транспортная артерия, через которую обеспечивается вся оккупационная группировка.

Михаил Подоляк назвал это не тактической задачей, а стратегической. Контроль над этой магистралью, над всем Крымом, где есть склады, базы, аэродромы, полигоны, транспортные цепочки, Керченский мост.

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Операции ГУР в Крыму

В ГУР МО 5 октября отметили, что разведчики высадились на западном побережье полуострова, а также на Кинбурнской и Тендровской косах. В соответствующих мероприятиях принимали участие бойцы подразделения специального назначения "Артан". Они вступили в бой с россиянами, враг понес большие потери. Россияне попытались преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

4 октября в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что группа бойцов подразделений "Братство" и "Стугна" успешно десантировались на крымском побережье и вступили в бой с войсками РФ. Украинские защитники нанесли врагу огневое поражение.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 4 октября территория РФ подверглась массированной атаке дронов, а вблизи мыса Тарханкут на западном побережье Крыма российские захватчики вступили в бой с украинским десантом.