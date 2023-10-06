Крым снова атаковал безэкипажный катер: оккупанты объясняют дым и стрельбу тренировками

Ночью на полуострове прогремели взрывы. Несмотря на то, что в Минобороны РФ признали попытку "террористической атаки" и традиционно обвинили ВСУ, местные оккупанты нашли "громким звукам" другое объяснение.

Ночью на 6 октября во временно оккупированном Крыму в районе Северного мола прогремели взрывы. В 3:53 представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что это расчеты ППДО Черноморского флота РФ.

"По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — сообщил он.

Уже утром Развожаев предупредил местных, что якобы в одной из воинских частей на Северной стороне до 12 часов будут проходить "плановые стрельбы".

"В городе все спокойно", — заверил представитель оккупационных властей.

Публикации Михаила Развожаева от 6 октября Фото: Скриншот

В то же время в Министерстве обороны РФ официально заявили, что около 10:45 пресекли попытку "террористической атаки" с применением безэкипажного катера. В произошедшем обвинили Украину.

"В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ, который направлялся в направлении Крымского полуострова", — рассказали во вражеском Минобороны.

Публикация пресс-службы Минобороны России от 6 октября Фото: Скриншот

Позже Развожаев заявил, что в Крыму одновременно со "стрельбами" будет проходить "тренировка постов дымопуска".

"Если увидите дым в районе мыса Фиолент, то не переживайте", — написал он.

Представитель оккупантов подчеркнул, что запах дыма неприятный, но опасности он не представляет.

Публикация Михаила Развожаева от 6 октября Фото: Скриншот

Напомним, в соцсетях ночью сообщали о работе ПВО над Севастопольской или Южной бухтой. Жители одного из районов захваченного Севастополя информировали, что слышали стрельбу.

6 октября военный эксперт Петр Черник объяснил, может ли Украина уничтожить Крымский мост и что для этого нужно. Он описал сценарий, после которого "в Крыму начнутся настоящие проблемы".