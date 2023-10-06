Цветной штурм: квартет бойцов ВСУ на Запорожье заставил оккупантов бежать с позиций (фото)

Количество оккупантов превышало количество бойцов ВСУ, но несмотря на это украинским защитникам удалось захватить вражеские окопы.

На одном из участков фронта на территории Запорожской области бойцы ВСУ провели штурм и выбили россиян с позиций. Оккупанты бежали по полю, но убежать удалось не всем. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Видео боя снял украинский разведывательный дрон. Штурм и зачистку российских позиций проводили бойцы 2-го горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр на Запорожском направлении.

На кадрах видно, как во время штурма украинские защитники, которых было в разы меньше, чем оккупантов на позиции, использовали цветные дымовые шашки. Под прикрытием яркого дыма бойцы ВСУ сначала захватили вражеские окопы, обойдя заминированные участки. Российские захватчики не ожидали такого натиска ВСУ и бросились наутек через поле.

Сообщается, что в результате штурма четырех бойцов ВСУ выжил только один оккупант.

Напомним, что ВС РФ понимают, что рано или поздно потеряют южный плацдарм — город Токмак в Запорожской области. От позиций Сил обороны Украины до города осталось всего 16 километров.

Ранее сообщалось, что командиры подразделений ВС РФ на передовой все чаще отводят подразделения с "разбитых позиций", чтобы не жертвовать солдатами и удерживать их.