Цветной штурм: квартет бойцов ВСУ на Запорожье заставил оккупантов бежать с позиций (фото)

Количество оккупантов превышало количество бойцов ВСУ, но несмотря на это украинским защитникам удалось захватить вражеские окопы.

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На одном из участков фронта на территории Запорожской области бойцы ВСУ провели штурм и выбили россиян с позиций. Оккупанты бежали по полю, но убежать удалось не всем. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Видео боя снял украинский разведывательный дрон. Штурм и зачистку российских позиций проводили бойцы 2-го горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр на Запорожском направлении.

На кадрах видно, как во время штурма украинские защитники, которых было в разы меньше, чем оккупантов на позиции, использовали цветные дымовые шашки. Под прикрытием яркого дыма бойцы ВСУ сначала захватили вражеские окопы, обойдя заминированные участки. Российские захватчики не ожидали такого натиска ВСУ и бросились наутек через поле.

Сообщается, что в результате штурма четырех бойцов ВСУ выжил только один оккупант.

Напомним, что ВС РФ понимают, что рано или поздно потеряют южный плацдарм — город Токмак в Запорожской области. От позиций Сил обороны Украины до города осталось всего 16 километров.

Ранее сообщалось, что командиры подразделений ВС РФ на передовой все чаще отводят подразделения с "разбитых позиций", чтобы не жертвовать солдатами и удерживать их.