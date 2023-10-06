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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Кольоровий штурм: квартет бійців ЗСУ на Запоріжжі змусив окупантів втікати з позицій (фото)

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Кількість окупантів перевищувала кількість бійців ЗСУ, але попри це українським захисникам вдалося захопити ворожі окопи.

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На одній з ділянок фронту на території Запорізької області бійці ЗСУ провели штурм і вибили росіян з позицій. Окупанти втікали полем, але втекти вдалося не всім. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Відео бою зафільмував український розвідувальний дрон. Штурм і зачистку російських позицій проводили бійці 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї ОГШБр на Запорізькому напрямку.

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На кадрах видно, як під час штурму українські захисники, яких було в рази менше, ніж окупантів на позиції, використали кольорові димові шашки. Під прикриттям яскравого диму бійці ЗСУ спочатку захопили ворожі окопи, обійшовши заміновані ділянки. Російські загарбники не очікували такого натиску ЗСУ і кинулися навтьоки через поле.

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Повідомляється, що внаслідок штурму чотирьох бійців ЗСУ вижив лише один окупант.

Нагадаємо, що ЗС РФ розуміють, що рано чи пізно втратять південний плацдарм — місто Токмак у Запорізькій області. Від позицій Сил оборони України до міста залишилося всього 16 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що командири підрозділів ЗС РФ на передовій все частіше відводять підрозділи з "розбитих позицій", щоб не жертвувати солдатами і утримувати їх.