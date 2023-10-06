Rheinmetall получил крупный заказ на производство боеприпасов Украине и Германии

Для Украины будут производить боеприпасы серии L15. Также контракт предусматривает снаряды для Бундесвера.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall получил крупный заказ артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм от правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Контракт предусматривает производства для Украины десятков тысяч снарядов L15, а также снарядов Assegai для Бундесвера. Стоимость заказа "составляет трехзначную цифру миллионов евро". Поставка запланирована на 2024 год. Война в Украине заставила вооруженные силы многих государств пополнять собственные запасы снарядов. Поэтому Rheinmetall имеет уже несколько крупных контрактов на боеприпасы.

Нынешний контракт является дополнением к предыдущему, который был подписан в июле 2023 года. Июльское соглашение предусматривает сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и рассчитано до 2029 года. Первые поставки сразу начались. Также в немецкой компании перечислили арсенал боеприпасов. которые они производят:

осколочно-фугасный DM121;

дымовой снаряд DM125;

управляемый DM702 SMArt;

тренировочные RH68, RH1901, RH1902;

семейство боеприпасов Assegai и ряд других боеприпасов.

Напомним, 5 октября в США подтвердили передачу Украине 1,1 млн боеприпасов, которые конфисковали у Ирана.

Также в Италии заявили, что у них заканчивается оружие, которое можно передать Украине.