Мобилизация в Украине: какие болезни органов пищеварения делают непригодными к службе

Законом предусмотрен определенный перечень болезней органов пищеварения, делающих военнообязанных непригодными к службе.

Военнообязанный может стать негодным к военной службе из-за медицинских показателей, в том числе и из-за болезней пищеварительной системы. Об этом говорится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Законодательством предусмотрены болезни органов пищеварения, с которыми военнообязанные могут признать непригодными к военной службе, за исключением военного учета.

Освободить от службы могут с такими болезнями органов пищеварения:

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

В каком случае в Украине могут призвать непригодных к службе

В Украине призыв в армию непригодных к военной службе может произойти только в одном случае: если такие мужчины добровольно выражают желание служить, даже несмотря на свою инвалидность. Для этого им следует подать соответствующее заявление.

Однако важно отметить, что для непригодных к военной службе мужчин в Украине одним лишь желанием не обойтись. В начале процесса такие мужчины обязаны пройти Военно-врачебную комиссию. Если результаты этой комиссии признаются удовлетворительными, то мужчина может быть принят на военную службу в Вооруженных Силах Украины. Это правило действует для категории многодетных мужчин, лиц с инвалидностью и тех, кто признан непригодным по состоянию здоровья.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, решение по каждому случаю рассматривает ВВК. Кроме этого, существует список тяжелых болезней, которые считаются основанием для снятия с воинского учета.

Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.