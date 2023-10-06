Разведка США сообщила о неудачном испытании российской ракеты "Буревестник": в чем причина провала (видео)

Российские источники пишут, что перспективная ракета 9М730 оснащена пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет ей пребывать в воздухе неограниченное время. Однако этот же подход привел к трудностям в обеспечении устойчивой траектории полета и маневренности.

Российские военные в рамках испытаний совершили пуск новой крылатой ракеты 9М730 "Буревестник". По данным американской разведки, это не первая попытка запуска данного образца — в этот раз ракета продержалась в воздухе не более 2 минут и пролетела всего 35 км. О том, с какими пробелами столкнулись российские конструкторы в ходе испытаний рассказали 6 октября обозреватели Bulgarian Military.

Авторы материала пишут, что США долгое время скептически относились к тому, разрабатывает ли вообще Россия этот образец крылатых ракет, однако в феврале 2018 года в сети появились кадры цеха, где предположительно велись работы по созданию "Буревестника".

Затем о ракете заговорил и сам российский президент Владимир Путин, который заявил, что недавно было проведено последнее успешное испытание 9М730.

"Мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил, и которые анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой", — сказал Путин.

Цех по производству ракеты "Буревестник"

Цех по производству ракеты "Буревестник"

Особенности конструкции "Буревестника"

Российские источники приводят характеристики и особенности данной ракеты сообщают, что 9М730 оснащена пульсирующим ядерным воздушно-реактивным двигателем (ПуЯВРД), который якобы работает на "абсолютно новых физических принципах", а ее конструкция адаптирована для экстремальных условий полета на расчетной скорости до 3 Махов на высоте не более 300 метров. По задумке российских инженеров, корпус ракета из высокопрочной стали должен был выдерживать высокие тепловые и аэродинамические нагрузки. Кроме того, для точного поражения целей ракета якобы использует современные технологии навигации и целеуказания.

Все эти технологические особенности должны были обеспечить затяжное патрулирование ракеты на низких траекториях в заданных районах.

Оценивая такие показатели западные эксперты отметили, что ядерная силовая установка должна была снять ограничения по количеству топлива, что в свою очередь позволило бы ракете пролетать по неотслеживаемым траекториям и прорывать ПРО противника, нанося удары по слабозащищенным объектам.

С каким проблемами столкнулись разработчики

Обозреватели пишут, что одной из главных проблем была новаторская двигательная установка ракеты. Именно применение ПуЯВРД создает значительные проблемы с точки зрения устойчивости и управления. Проблемными оказались системы терморегулирования и охлаждения реактора, что привело к его перегреву и возможным сбоям в работе.

"В конструкции ракеты применена уникальная аэродинамическая схема, включающая ядерный реактивный двигатель. Такая нетрадиционная компоновка создает трудности в обеспечении устойчивой траектории полета и маневренности", — отметили эксперты.

Далее возникли неполадки в системе наведения ракеты, что приводило к ошибочному расчету траектории и пропуску целей. Возникали проблемы и с системами стабилизации ракеты, что приводило к отклонениям от намеченной траектории полета и снижению общей эффективности.

Предположения западных экспертов

Заявление Путина об успешном испытании "Буревестника" может оказаться не беспочвенным, поскольку изначальные технологические особенности ракеты могли быть изменены. Авторы публикации приводят мнение американских специалистов, которые отмечают, что 9М730 может быть оснащена турбореактивным двигателем с жидкостным ускорителем.

Однако начальник оборонной разведки Великобритании Джеймс Хокенхулл выдвинул гипотезу, что "Буревестник" — это дозвуковая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, способная наносить удары в глобальном диапазоне. Он предполагает исключительное "почти неограниченное время пребывания в воздухе", позволяющее атаковать с неожиданных направлений.

Напомним, об испытании ракеты "Буревестник" говорилось в материале The New York Times. Журналисты опубликовали спутниковые снимки и авиационные данные, которые свидетельствовали о том, что Россия либо готовится к испытаниям, либо уже их провела.