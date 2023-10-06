Спустя несколько дней на фронте: ВСУ ударили по новейшей российской САУ "Флокс" (видео)

Новая артиллерийская установка россиян не успела приступить к выполнению боевой задачи, как была уничтожена украинским FPV-дроном.

Украинские военные поразили новейшую артиллерийскую установку российских оккупантов — САУ 2С40 "Флокс". О поставках САУ в войска РФ российская корпорация "Ростех" официально заявила 5 октября. Об этом сообщает популярный украинский блогер Сергей Стерненко, отмечая, что это случилось на временной оккупированной территории Херсонской области.

Стерненко подчеркивает, что поражение этому 120-миллиметровому "аналоговнету" россиян нанес FPV-дрон.

"На днях россияне рассказали, что они начинают передачу в армию новой разработки — 2С40 "Флокс", которая является и минометной, и артиллерийской установкой одновременно. И вот уже "12 друзей Оушена" в Херсонской области ударили по ней дроном", — написал Стерненко.

На видео очевидно, что события происходят в сумерках. Пилот украинского дрона-камикадзе догоняет САУ и попадает в машину. По словам Стерненко, последствия удара по САУ пока неизвестны, поскольку дальность поражения превосходит дальность имеющихся средств аэроразведки.

САУ 2С40 "Флокс" — что известно

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С40 "Флокс" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревестник", который входит в омскую корпорацию "Уралвагонзавод", производитель — "Уралтрансмаш". Серийное производство начато в 2022 году, хотя САУ была впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

О поставках САУ в войска РФ российская корпорация "Ростех" официально сообщила 5 октября.

"Пушка создана на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ей после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса", — акцентировалось внимание в пресс-релизе компании.

Ранее Фокус сообщал, как украинским военным удалось уничтожить гордость российского оборонно-промышленного комплекса — бронированный КамАЗ "Тайфун".

Кроме того, Фокус писал, как эффектно FPV-дрон уничтожил российскую САУ "Гвоздика".

Напомним, в конце августа дроны ВСУ уничтожили мощнейший миномет "Тюльпан" и САУ "Акация" под Бахмутом. Миномет использует самый крупный артиллерийский калибр — 240 мм. Оккупанты спрятали технику среди жилых домов, но операторы БПЛА все равно ее достали.