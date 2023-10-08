Сместили врага: ВСУ продвигаются вблизи Бахмута и в Запорожской области, – ISW

Украинские бойцы добились частичного успеха к востоку от Андреевки и продвинулись в разных направлениях вокруг Бахмута на 100-300 метров за прошедшие сутки.

Украинские вооруженные силы продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и западной части Запорожской области, продвигаясь в обоих направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Вооруженные Силы Украины продолжают свои наступательные операции на направлении к Бахмуту и сместились на восток от населенного пункта Андреевка. Согласно заявлению Генерального штаба, ВСУ добились частичного успеха в направлении к востоку от Андреевки. Капитан Илья Евлаш, представитель Восточной группы войск Украины, также отметил, что украинским вооруженным силам удалось продвинуться в различных направлениях вокруг Бахмута на расстояние от 100 до 300 метров за последние сутки.

Российские блоггеры заявляли, что украинские вооруженные силы предпринимали неудачные попытки прорваться сквозь российскую оборону в районе железнодорожной линии к востоку от населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.

Российские войска продолжали контратаковать вблизи Бахмута, но не достигли каких-либо подтвержденных завоеваний. Евлаш и Украинский генеральный штаб заявили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к югу от Андреевки.

Российские военнослужащие, действующие на отдельных участках фронта в районе Клещиевки, сталкиваются с трудностями из-за проблем с обеспечением связи, недостатком подкрепления и несвоевременной передачей отчетов о реальной обстановке на поле боя.

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Россияне заявили, что войска продолжили наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись в Марьинке.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Макеевки Луганской области.

Российские вооруженные силы продолжают свои наступательные операции вдоль линии, охватывающей Купянск, Сватово, Кременную и Лиман, а также наносят удары по переправам через реку Оскол в направлении Купянска.

Украинские вооруженные силы продолжают свои наступательные операции в западной части Запорожской области и продвигаются вперед. Украинские войска достигли частичного успеха на север от населенных пунктов Копань (5 км к северо-западу от Роботиного) и Новопрокоповка (2 км к югу от Роботиного).

Российские войска провели ограниченные контратаки в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы сдерживают российские атаки северо-восточнее Новопрокоповки.

Напомним, что украинские войска, как говорится в отчете Генштаба ВСУ за 7 октября, и в дальнейшем наступают и организуют штурмовые действия. Силы обороны получили частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят захватническим войскам значительные потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

А 5 октября журналисты The New York Times заявили, что военные РФ убегают от ВСУ, прикрываясь новой тактикой. Они якобы применяют "эластичную оборону".