Россия намерена увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед", — Игнат

По словам спикера ВС Юрия Игната, маловероятно, что РФ сможет самостоятельно производить ударные беспилотники без помощи Ирана.

В украинской разведке сообщают, что оккупанты наращивают производство ударных дронов для атаки на территорию Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Есть признаки того, что оно будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, поступающие от определенных экспертов, там есть наращивание. Но без Ирана вряд ли они смогут самостоятельно производить. Если производство налажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников "Шахед", то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получить технологии, которые не могут производить сами", — отметил Игнат.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что западные системы противовоздушной обороны будут фокусироваться на обеспечении безопасности энергетического сектора и критически важных инфраструктурных объектов.

7 октября российские оккупанты атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" и нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области. Взрывы также прогремели в Миргородском районе и в Сумской области.