В Тернопольском ТЦК произошел скандал: в сеть слили кадры избиения людей (видео)

В Тернопольском ТЦК заявили, что руководство военкомата начало расследование для выяснения причин драки.

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе избили человека. Видео инцидента показали в сети, передает Фокус.

На кадрах видно, как люди лежат на кроватях, а мужчины в форме (вероятно, работники военкомата) избивают их. Рядом стоят еще трое мужчин и наблюдают за ситуацией.

Реакция власти

Инцидент прокомментировал городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Обращаюсь к руководству Тернопольского территориального центра комплектования. Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к мобилизованным тернополянам. Обращаюсь к жителям Тернополя: если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию. Во время войны каждый человек должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение в соответствии с требованиями законодательства!", — написал он в Telegram.

Реакция мэра Сергея Надала

Реакция военкомата

В Тернопольском ТЦК прояснили ситуацию.

"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео? Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", — сообщила пресс-служба Территориального центра в Facebook.

Драка в Тернопольском ТЦК. Реакция военкомата

Напомним, во Львовской области будут судить офицера ВСУ, который 24 июня избил солдата после того, как увидел, что тот неподалеку палатки справляет естественные надобности.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство по издевательствам в военкомате Самбора на Львовщине после обнародования в сети видео с избиением вооруженным военным мужчины в гражданской одежде.